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Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

Kocaeli'de ağaç yola devrildi: 2 yaralı

İzmit'te asırlık çınar ağacı, otomobilin üstüne devrildi. Araç sürücüsü itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, yoldan geçen bir kadın ağaç dallarının altında kalarak yaralandı.

19.06.2019

Kocaeli`nin İzmit ilçesi şehir merkezi Demiryolu Caddesi`nde bulunan asırlık çınar ağacı, rüzgarın da etkisiyle kökünden sökülerek park halindeki 41 AAE 444 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Bu sırada olay yerinden geçen Dilek Erkol da ağacın dallarının altında kalarak yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından ağaç parçalarının altından kurtarılan Erkol, hastaneye kaldırıldı.
Araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
Kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Hasret Özübey de itfaiye ekiplerince aracın sağ kapısından çıkarıldı.
Kazayı yara almadan atlatan Özübey, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Araçta tek başımaydım, henüz stop bile etmemiştim. Hava yağmurluydu, gök gürlüyor sandım. O anda büyük bir gürültüyle ağaç devrildi. İtfaiyeciler geldi, aracın diğer tarafındaki kapısını zorlayarak açtı, beni oradan çıkardı." diye konuştu.
Otomobil kullanılamaz hale geldi
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yolu kapatan ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Ağacın parçalara ayrılan gövdesi ve kullanılamaz hale gelen otomobil, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
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