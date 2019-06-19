Kocaeli'de ağaç yola devrildi: 2 yaralı

Kazayı yara almadan atlatan Özübey, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Araçta tek başımaydım, henüz stop bile etmemiştim. Hava yağmurluydu, gök gürlüyor sandım. O anda büyük bir gürültüyle ağaç devrildi. İtfaiyeciler geldi, aracın diğer tarafındaki kapısını zorlayarak açtı, beni oradan çıkardı." diye konuştu.