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Az Bulutlu

Koala neslini tükenmekten kurtaracak sağlıklı türler bulundu

Araştırmacılar, klamidya enfeksiyonu nedeniyle sayıları azalan koalaların neslini kurtaracak sağlıklı türler keşfetti.

04.07.2019

Avustralyalı araştırmacılar, klamidya enfeksiyonu yüzünden nesilleri tehlike altında olan koalaların türünü devam ettirecek, hastalık taşımayan koala türlerinin bulunduğunu açıkladı.
Adelaide Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, Güney Avustralya`daki Kanguru Adası`nda klamidya enfeksiyonu taşımayan sağlıklı koalalar bulundu.
Araştırmacılar Güney Adelaide bölgesinden aldıkları 75 dişi koala ile Kanguru Adası`ndan toplanan 170 dişi koalaya klamidya ve koala retrovirüsü testi uyguladı.
Test sonuçlarına göre, Adelaide`dan alınan hayvanların yüzde 47,5`inde klamidya enfeksiyonu bulunurken, adadan alınan koalaların hiçbirinde hastalık ve virüse rastlanmadı.
Koalaları etkileyen klamidya, insana bulaşan türden farklı. Cinsel yolla bulaşan hastalık, dişi koalalarda kısırlık, körlük ve ölüme neden oluyor.
Koala popülasyonu arasında oldukça yaygın görülen hastalık, okaliptüs ağaçlarında yaşayan Avustralya`ya özgü keseli hayvanların neslini tehdit ediyor.
Fotoğraf: AA
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