Klasik otomobillerden cumhuriyet konvoyu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, Cumhuriyetin 96. yılı anısına 96 klasik araçla bir konvoy oluşturduklarını söyleyerek, "Ulusal bayram kutlamalarının milli birlik ve beraberliğimize büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bugün de Cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına saygımızı belirtmek adına tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi burada, bir aradayız" şeklinde konuştu.