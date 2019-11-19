Klasik araba görünümlü koltuk takımı ve çalışma masası üretiyorlar

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Klasik araçların fiberglas malzemeyle çıkarılan kalıplarına orijinal far, tampon ve panjur gibi parçalar eklenerek yapılan koltuk takımı ve çalışma masaları özellikle kafe ve restoran işletmecilerinden ilgi görüyor.

Firmanın kurucusu Murat Doğru, 7 yaşındayken ailesiyle gidip yerleştiği Almanya`da 35 yıl kaldığını, 2013`te ise Türkiye`ye kesin dönüş yaptığını söyledi.

Türkiye`ye geldikten sonra ticaretle uğraştığını belirten Doğru, klasik arabalara olan merakını 4 yıl önce kazanç kapısına dönüştürdüğünü anlattı.

Doğru, klasik araç görünümünde koltuk takımları ürettiğini ifade ederek, "Daha sonra 4 ortak bir araya gelerek işlerimizi büyüttük. İşletmemize İngilizce `kanepenin doktoru` anlamına gelen `Doctor Sofa` adını verdik." dedi.

Klasik arabaların kalıplarını temin ederek Bursa`daki 3 atölyede koltuk takımı, çalışma masası, ev ve iş yeri aksesuarları ile servis tezgahı ürettiklerini dile getiren Doğru, bunları İnegöl ilçesindeki mağazalarında sergilediklerini dile getirdi.

ABD`den de malzeme getirttiklerini aktaran Doğru, şöyle devam etti: "Büyük oranda parçaları burada kendimiz temin ediyoruz. Ürünler, oto boyasıyla boyanıyor. Almanya, Avustralya, Avusturya gibi ülkelerden yoğun ilgi görüyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Üretim alanımızı büyütmeyi planlıyoruz. Özellikle ABD`den çok fazla sipariş geliyor."

Şirketin ortaklarından Musa Koçoğlu da koltuk grubunda sektöre Ar-Ge ve inovasyon desteği sağlamanın yanı sıra klasik araçlardan mobilya ürettiklerini belirtti.

"Samanlıkta iğne arar gibi..." Görsel olarak çok güzel ürünler ortaya çıktığını vurgulayan Koçoğlu, şunları kaydetti: "Araçlardan sadece koltuk üretmek istemedik, çalışma masası, aksesuar ve tabela gibi farklı ürünler de yapıyoruz. Ağırlıklı olarak kafe ve restoran işletmecileri talep gösteriyor ancak evlere yönelik de çalışmalarımız var. Bazen hurdalarından, bazen de yürür durumdaki klasik araçlardan birebir kalıplar alıyoruz. Kalıbını çıkardıktan sonra işlemlere geçiyoruz. En zorlu süreç burada başlıyor. Kalıpları çıkardıktan sonra üzerindeki parçaları samanlıkta iğne arar gibi tek tek arayıp buluyoruz. Çok gerçekçi bir görünüme kavuşuyor."