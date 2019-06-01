Kızkalesi'nde bayram tatili hareketliliği turizmcileri sevindirdi

Kızkalesi, Akdeniz`in en önemli liman kentlerinden biri olarak bilinen Korykos Antik Kenti`nin içerisinde yer alıyor.

Kıyıya yakın olması sebebiyle yüzerek veya su araçlarıyla rahatça ulaşılabilen kale, çeşitli festival, konser ve eğlenceli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Kızkalesi`ndeki turizmcilerin yüzünü 9 günlük Ramazan Bayramı için yapılan rezervasyonlar güldürdü

Bayram tatiliyle turizm sezonuna hızlı bir başlangıç yapmayı amaçlayan turizmciler, işletmelerdeki restorasyon, kıyı temizlik ve düzenleme çalışmalarını bitirdi.

Bayram tatiliyle turizm sezonuna hızlı bir başlangıç yapmayı amaçlayan turizmciler, işletmelerdeki restorasyon, kıyı temizlik ve düzenleme çalışmalarını bitirdi.

Bölgeye gelen ziyaretçiler sadece kum, deniz ve güneş turizminden faydalanmayacak, aynı zamanda tarihi mekanları da gezme imkanı bulabilecek.