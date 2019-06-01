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Kızkalesi'nde bayram tatili hareketliliği turizmcileri sevindirdi

Mersin'in, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ndeki oteller, bayram tatili için yapılan rezervasyonlarla büyük ölçüde doldu.

01.06.2019

Kızkalesi, Akdeniz`in en önemli liman kentlerinden biri olarak bilinen Korykos Antik Kenti`nin içerisinde yer alıyor.
Kıyıya yakın olması sebebiyle yüzerek veya su araçlarıyla rahatça ulaşılabilen kale, çeşitli festival, konser ve eğlenceli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
Kızkalesi`ndeki turizmcilerin yüzünü 9 günlük Ramazan Bayramı için yapılan rezervasyonlar güldürdü
Bayram tatiliyle turizm sezonuna hızlı bir başlangıç yapmayı amaçlayan turizmciler, işletmelerdeki restorasyon, kıyı temizlik ve düzenleme çalışmalarını bitirdi.
Bayram tatiliyle turizm sezonuna hızlı bir başlangıç yapmayı amaçlayan turizmciler, işletmelerdeki restorasyon, kıyı temizlik ve düzenleme çalışmalarını bitirdi.
Bölgeye gelen ziyaretçiler sadece kum, deniz ve güneş turizminden faydalanmayacak, aynı zamanda tarihi mekanları da gezme imkanı bulabilecek.
Astım Mağarası, Cennet ve Cehennem obrukları, Uzunca Burç Antik Kenti, Cambazlı Kilisesi, Kanlıdivane, Alahan Manastırı ziyaretçileri bekliyor.
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