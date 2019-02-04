Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezin`de vatandaşlar kan bağışı yaparak çağrıya cevap veriyor.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı da olan Kınık, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı`nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın tavsiyesi üzerine kurulduğunu ve bünyesinde 50 ülke olduğunu söyledi.

İslam ülkelerinde acı, savaş, mültecilik ve insani yükün arttığı dönemde ağın kurulmasının önemine işaret eden Kınık, şöyle devam etti: "Devletlerin kendi aralarında `klasik diplomasi` ile çözemediği sorunlarla ilgili, en azından insani aktörler olarak bizlerin `insancıl diplomasi` ile insanı koruyan sivil toplum boyutunda insanların yükünü hafifletebileceğini düşündük. Bu kuruluşun ev sahipliğini yapmaktan onur duyduk. Türk Kızılay`ın dünyadaki itibarı çok yüksek. Kızılhaç içerisindeki itibarı çok yüksek. Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı, dünya insancıl sektörü açısından ümit verici bir girişim oldu."

"Kan bağışı çağrısı karşılık buldu" Kınık, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek, sosyal medya hesaplarından 12 Ocak`ta yaptığı acil çağrının vatandaşlardan karşılık bulduğunu kaydetti.

"Kan acil değil, sürekli ihtiyaç." Kış şartları nedeniyle kan bağışı konusunda neredeyse her yıl yaşanan sorunun benzerinin bu yıl da yaşandığını anlatan Kınık, "Bu çok doğal. Vatandaşlarımız kış şartları nedeniyle daha az dışarıya çıkıyor ve kan verme noktalarına daha az uğranıyor. Bu nedenle stoklarımız azalıyor. Günlük 9 bin almamız gereken bağış sayımız, daha aşağılara düşüyor. Bu anlamda çağrımızdan hemen sonra günlük kan bağışı sayımız 2 bin 500 civarında arttı. Her gün bu artış istikrarlı bir şekilde devam etti ve artmaya devam ediyor. Bu anlamda gevşemememiz gerekiyor, çünkü kan acil değil, sürekli ihtiyaç." diye konuştu.

Kızılay`ın bir kan stokunun olduğunu, bu düştüğünde devreye girerek çağrılarda bulunduklarını aktaran Kınık, "Türk Kızılay olarak kritik stok seviyesi 40 binin altına düşme eylemi olunca çağrıda bulunma ihtiyacı duyduk. Şimdi 50 binin üzerinde, hatta 60 bine yaklaşıyor. Dolayısıyla stok havuzumuzda da biz kendimizi güvende hissediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu desteğe devam etmelerini istirham ediyoruz." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sosyal medyada "kan satıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, vatandaşların da gerçeğin farkında olduğunu kaydetti.

Bazı kesimlerin, milletin birliktelik içinde çağrıya cevap vermesini hazmedemediğini dile getiren Kınık, şöyle konuştu: Kan asla alınıp satılabilecek bir ürün değildir."Milletimizi bir araya getiren bu birliktelik atmosferini yok etmek, baltalamak için birtakım iftiralar atıyorlar. Bunlar önemsenecek iftiralar değil, fakat vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmasın diye şunu diyebiliriz, Kızılay olarak biz kan toplama konusunda Türkiye`de tek yetkili kuruluşuz. Bu manada bin 500`ün üzerindeki hastanenin tamamına yakın kanı biz veriyoruz. Bazı kötü niyetliler, `Ben Kızılay`a kanımı vermem, hastaneye veririm` gibi paylaşımlarda bulunuyor. Böyle bir durum olamaz."

Kerem Kınık, Kızılay`ın milli bir görevi yerine getirdiğinin altını çizerek, kurumun kar amacı gütmediğini söyledi.