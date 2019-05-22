Kıyı balıkçıları rotalarını lüfer ve çinekopa çevirdi

Havanın kararmasına yakın saatlerde denize açılan kıyı balıkçıları, barbun ve istavrit ile denizde kendisini yeni yeni gösteren lüfer ve çinekop yakalamaya başladı.

"Çinekop ve lüfer gelmeye başladı."

Yeteri kadar avcılığın yapıldığını aktaran Karakaş, şöyle konuştu: "Kıyı balıkçılığından tezgahlara yavaş yavaş lüfer ve çinekop gelmeye başladı. Barbun ve istavrit de tezgahlarda bulunuyor. Ramazan dolayısıyla balıkta tüketim az, fiyatlar çok yüksek değil. Havalar açtıktan, güneş çıktıktan sonra barbun ve istavrit avcılığı biraz daha arttı, son zamanlarda çinekop ve lüfer gelmeye başladı."