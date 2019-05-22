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Kıyı balıkçıları rotalarını lüfer ve çinekopa çevirdi

Gırgır ve trol balıkçılarının 15 Nisan'da "paydos" demesinin ardından Batı Karadeniz'de avcılığı sürdüren kıyı balıkçıları, sahil hattında lüfer ve çinekop avlamayı hedefliyor.

22.05.2019

Havanın kararmasına yakın saatlerde denize açılan kıyı balıkçıları, barbun ve istavrit ile denizde kendisini yeni yeni gösteren lüfer ve çinekop yakalamaya başladı.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, Karadeniz`de kıyı balıkçılarının avcılığı sürdürdüğünü söyledi.
"Çinekop ve lüfer gelmeye başladı."
Yeteri kadar avcılığın yapıldığını aktaran Karakaş, şöyle konuştu: "Kıyı balıkçılığından tezgahlara yavaş yavaş lüfer ve çinekop gelmeye başladı. Barbun ve istavrit de tezgahlarda bulunuyor. Ramazan dolayısıyla balıkta tüketim az, fiyatlar çok yüksek değil. Havalar açtıktan, güneş çıktıktan sonra barbun ve istavrit avcılığı biraz daha arttı, son zamanlarda çinekop ve lüfer gelmeye başladı."
"Bayramda balık tüketimi çoğalacaktır."
Balıkçıların ağa yeni gelen lüfer ve çinekoptan memnun olduğunu dile getiren Karakaş, "Bayramda balık tüketimi çoğalacaktır, beklentimiz bu yönde. Hava güzel giderse avcılık da olacaktır. Tezgahlarda balık eksikliği olacağını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
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