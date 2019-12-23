Kışın ilk ayında yeterli kar yağmaması turizmcileri üzdü

Yurtta kara kışın en çetin geçtiği bölgelerin başında gelen ve hemen hemen tüm illerde birçok kayak merkezi bulunan Doğu Anadolu Bölgesi`nde, aralı ayının sonuna gelinmesine rağmen beklenen miktarda kar yağmadı.

Bu nedenle Erzurum`da yer alan ve suni karlama imkanı yapılabilen Palandöken Kayak Merkezi dışındaki kayak merkezlerinde kayak sezonu henüz açılamadı.

Bölgenin en önemli kayak merkezlerinden Kars Sarıkamış`taki Cıbıltepe, Erzincan Ergan Dağı, Ardahan Yalnızçam, Ağrı Küpkıran ve Tunceli Ovacık`taki turizmciler mutsuz.

Kış öncesi hazırlıklarını tamamlamalarına rağmen yeterli kar yağmaması sebebiyle yılbaşı öncesi umduklarını bulamayan turizmciler, kar duasına çıktı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Berna Demirci, yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının tüm Türkiye`de mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi. Küresel ısınmanın etkilerinin hissedildiğini ifade eden Demirci, "Güneşten gelen ışınların bir kısmı dünyaya geri yansıtılıyor ama bazıları ise gazlar tarafından atmosferde tutuluyor. Bu gazlardan en önemlisi de karbondioksit ve metan, bu gazlar, ışınları dünyada tutarak dünyanın soğumasını önlüyor." dedi. Demirci, sanayi devriminden sonra çok fazla karbondioksit salınımı olduğuna işaret ederek, "Fosil yakıt tüketiminden ve insan aktiviteleriyle karbondioksit salınımında yüzde 30 artış meydana geldi. Doğal olarak bu ısıyı tutan karbondioksit gazı arttığı için yansıtılması gereken sıcaklık dünyada kalmaya başladı, bu da küresel iklim değişikliğine neden oldu." diye konuştu.

"Daha az yağış, daha çok kuraklıkla karşılaşabiliriz" Demirci, kuraklığın artabileceğine işaret ederek, "2015`teki Paris Antlaşması ile 2030-2050 yılları arasında sıcaklığın 1,5 santigrat dereceyi geçmemesi için çalışmalara başlandı ama muhtemelen geçecek. Bu küresel iklim değişikliği iyiye gitmeyecek, bundan sonra daha az yağış, daha çok kuraklıkla karşılaşabiliriz. Türkiye de Akdeniz iklimi gösteren bir bölge ve bunun etkisini görecek." diye konuştu.