Kışın çetin geçtiği Kars'ta arıların tatlı uykusu başladı

Arıcılar, bu yöntemle arıların hem telef olmasının önüne geçiyor hem de bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor.

Kış aylarının çetin geçtiği Kars`ta bazı üreticilerin arılarını başka illere götürdüğünü anlatan Ertaş, "Kars`ta 130 bin kovanın 60-70 bini, şehir dışına Antalya-Mersin, Muğla-Aydın bölgelerine, Ege ve Akdeniz sahillerine kışlatmaya götürülüyor. Burada kalan arıların kışlatma hazırlıkları ise bitti." dedi.

"Arılarımız bahara daha sağlıklı şekilde çıkacak"

Kışlatmadan arıların sağlıklı şekilde çıkması için tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Aybek, şunları kaydetti: "Dışarıda kışlatacaksanız arının oksijeni bol olmalı. Aslında biz hiçbir zaman gezdirme taraftarı değiliz, çünkü arının yaşadığı ömürden yılda en az 4 ayı yatarak, dinlenerek geçirmesi lazım. Arıların üzerine strafor koyduk ve ara daraltmalarını yaptık. İnşallah arılarımız bahara daha sağlıklı şekilde çıkacak. Arının kış uykusu, sağlıklı yatması çok önemlidir. 2 gündür kışlatmayla ilgili çalışıyoruz. Arının kapağı dahi açılmayacak, üzerine yağan kar süpürülmeyecek. Normal doğal yaşamında sahipsiz kalmış gibi kalacak, biz sadece gözlemde bulunacağız."