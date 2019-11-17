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Kış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel

Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı ve büyüleyici bir görüntü sergileyen Kartepe, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

17.11.2019

Kocaeli`de, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü`nün aynı anda izlenebildiği, eşsiz bir doğaya sahip olan Kartepe, sonbaharda ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunuyor.
Kartepe, kayakçıları ve snowboardcuları çeken kış aylarındaki yoğun kar yağışıyla tanınsa da zengin doğası sonbaharda canlanıyor.
Maşukiye ve Suadiye`den başlayarak ormanların arasından 1600 rakımlı zirveye uzanan 20`şer kilometre uzunluğundaki iki ayrı güzergah, ziyaretçileri renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.
Kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türlerinin hakim olduğu Samanlı Dağları, sonbaharın simgesi olan sarı rengin bütün tonlarını barındırıyor.
İlçede yer alan Kuzuyayla ve Suadiye tabiat parklarıyla Avrupa`nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, yeşil ve turuncu renkleriyle fotoğraf meraklılarına doyumsuz bir ortam sağlıyor.
Doğaseverler, güz mevsiminin son günlerinde aynı anda Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi`nin eşsiz manzarasını seyredebiliyor.
Fotoğraf: AA
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