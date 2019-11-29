Kış lastiği uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu

Araçlarda kış lastiğinin büyük önem taşıdığını dile getiren El, şunları ifade etti: "Kış lastiği yoğunluğumuz başladı. Müşterilerimiz bu konuda bilinçli. 1 Aralık tarihini beklemeden değişimlere başladı. Yoğunluktan çok memnunuz. Geçen yıla göre bu yıl daha hareketli geçiyor. Kış lastiği öncelikli olarak insan için önemli. İnsanlar bile kışın yere daha sağlam basmak için kışlık ayakkabı giyiyorsa araçların da yola daha iyi tutunması ve kaymaması için kış lastiği önemli. İnsanlar eskisi gibi `Önemli değil, takmasak da olur.` demiyor. Herkes kış lastiğinin ne kadar önemli olduğunun bilincinde."