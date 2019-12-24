Kış çileği üreticileri hasat için gün sayıyor

Kurşunlu`da yaklaşık 13 bin dekar alanda mart-nisan aylarında dikimine başlanıp yazın hasat edilen çilekte "bereketli" bir sezonun geride bırakıldığını belirten Çelik, şöyle konuştu: "Yine Kurşunlu`da kışın da çilek üretimiyle ilgili çalışmalar var. Bazı arkadaşlarımız seralarında ısıtma sistemleriyle deneme çalışmaları yapıyor. Onların hasadı yapılacak. İnşallah bunun da bir örnek olmasını, çiftçilerimizin para kazanmasını umuyoruz. Nasıl ki ilkbaharda ve yazın 6 ay çilek üretiyorsak, kışın da üretime geçerek bunu bir yıla yaymaya çalışıyoruz. Umarım öyle olur. Rusya, Ukrayna ve Gürcistan`a çilek ihraç ettik. Çilek burada dönümünde 3 ton ürün veriyor. Bu sene 36 bin ton çilek üretmiş olduk. Bu büyük bir rakam. Önümüzdeki yıllarda inşallah farklı ülkelere de gönderme imkanımız olacak."