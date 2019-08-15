Kırmızı, kahverengi ve sarı topraklarıyla Gökkuşağı Tepeleri

Iğdır`ın Tuzluca ilçesinin batısında binlerce dönümlük arazideki tepeler; kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.
Bölgenin turizm potansiyeline zenginlik katan tepeler, renk cümbüşüyle misafirlerinin gözünü kamaştırıyor.
Tur firmaları, birçok tarihi ve doğal güzelliği barındıran bölgeyi ziyarete gelen turistlere, Gökkuşağı Tepeleri`ni de gezdiriyor.
Türkiye`nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı bölgesinde bulunan renkli ve farklı büyüklükteki tepeler, görenleri hayran bırakıyor.