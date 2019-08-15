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Parçalı Bulutlu

Kırmızı, kahverengi ve sarı topraklarıyla Gökkuşağı Tepeleri

Iğdır'da bulunan ve eşine ender rastlanır doğal güzellikler arasında yer alan Gökkuşağı Tepeleri'ne, yabancı turistler ilgi gösteriyor.

15.08.2019

Iğdır`ın Tuzluca ilçesinin batısında binlerce dönümlük arazideki tepeler; kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.
Bölgenin turizm potansiyeline zenginlik katan tepeler, renk cümbüşüyle misafirlerinin gözünü kamaştırıyor.
Tur firmaları, birçok tarihi ve doğal güzelliği barındıran bölgeyi ziyarete gelen turistlere, Gökkuşağı Tepeleri`ni de gezdiriyor.
Türkiye`nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı bölgesinde bulunan renkli ve farklı büyüklükteki tepeler, görenleri hayran bırakıyor.
Kaynak: AA
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