Kırklareli'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

Kırklareli Şehitliği`ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı`nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın kutlama mesajı okundu.

Bir grup öğrenci, Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin ve Belediye Başkanı Kesimoğlu`na Atatürk portresi hediye etti.