Kırklareli'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

Kırklareli Şehitliği`ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, askerler tarafından saygı atışı yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu`nun Şehitlik Anıtı`na çelenk sunmasının ardından Vali Osman Bilgin, şehitlik anı defterini yazdı, şehitlikler ziyaret edildi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı`nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın kutlama mesajı okundu.
Bir grup öğrenci, Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin ve Belediye Başkanı Kesimoğlu`na Atatürk portresi hediye etti.
Kesimoğlu, törende yaptığı konuşmada, kentin kurtuluşunun 97. yılının heyecanla kutlandığını söyledi.
Belediye Başkanı Kesimoğlu, Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün ebediyete irtihali ile kentin kurtuluşunun aynı güne gelmesi nedeniyle kurtuluş günü kutlamalarını, bundan sonra 11 Kasım`da gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.
Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.
Daha sonra mesleki örgütlerin tören geçişi gerçekleşti.