Kırkağaç kavununda bereketli sezon

Çürümeye dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğer kavun türlerinden ayrılan ve bu özellikleriyle 2008 yılında coğrafi işaret tescili alınan Kırkağaç kavununda tohumlardaki fideler görünmeye başladı.

Ekiminden hasadına kadar denetlenen tohumlar, ağustos ayının ortasından itibaren kavun verecek.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, yaptığı açıklamada, Kırkağaç kavununun ününün Türkiye sınırlarını aştığını söyledi.

Özarı, geçen yıl kavunun çiftçiye iyi bir getiri sağladığını ve bunun sonucunda da bu yıl üretim alanlarının arttığına dikkati çekti.

İlçede bu yıl 12-13 bin dekar alanda ekimin yapıldığını belirten Özarı, "Geçen yıl rekolte 30 bin ton civarında gerçekleşmişti. Bu sene 15 bin ton artışla 45 bin ton rekolte bekleniyor, yani yüzde 50`ye yakın bir artış olacak. Kavun geçen yıl üreticimize güzel para kazandırdı. Bu yıl da inşallah aynı şekilde olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"Ocak ayına kadar dayanabiliyor" Özarı, üretim maliyetlerindeki artışı karşılamak için kavunu hemen satmayıp depoladıklarını anlatarak, "Kavunumuzun değerini bulması için askılara asarak depoluyoruz, yüzde 30`luk kısmını hemen sattıktan sonra geriye kalan kısmı uzun bir raf ömrü olduğu için ağustos ayındaki hasattan sonra ocak ayına kadar dayanabiliyor." diye konuştu.

"Büyük memnuniyet duyuyoruz." Üretici Alaatin Sarıaslan ise Kırkağaç kavununun ününün üretiminde kullanılan tohumlardan geldiğine dikkati çekerek, "Bu tohumlar orijinal tohumlar, askıda dayanabilen kavunların tohumları. Yılbaşına kadar dayanma süresi olduğu için bize gelir sağlıyor, büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.