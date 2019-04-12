Kırım Tatarları'nın at sevgisi

Osmanlı`nın Kırım`dan çekilmesinin ardından Çarlık Rusya`sı tarafından 1903`te sürgün edilen Kırım Tatarları, 116 yıldır yaşadıkları mahallede geleneklerine sahip çıkıyor.

Sultan İkinci Abdülhamid tarafından Sarayönü ilçesinin 6 kilometre doğusunda düzenli bir imar planına göre inşa ettirilen köyde yaşıyorlar.