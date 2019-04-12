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Kırım Tatarları'nın at sevgisi

Kırım'dan 116 yıl önce göçtükleri Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Konar mahallesinde geleneklerini yaşatan Kırım Tatarları, kültürlerinin olmazsa olmazı atlara bağlılıklarını da sürdürüyor.

12.04.2019

Kırım Tatarları, Konya`nın Sarayönü ilçesine bağlı Konar Mahallesi`nde yaşıyor.
Osmanlı`nın Kırım`dan çekilmesinin ardından Çarlık Rusya`sı tarafından 1903`te sürgün edilen Kırım Tatarları, 116 yıldır yaşadıkları mahallede geleneklerine sahip çıkıyor.
Sultan İkinci Abdülhamid tarafından Sarayönü ilçesinin 6 kilometre doğusunda düzenli bir imar planına göre inşa ettirilen köyde yaşıyorlar.
Kültürlerini, dillerini, yemeklerini, adetlerini, gelenek ve göreneklerini nesilden nesle aktarıyorlar.
Kırım Tatarları`nın ana geçim kaynakları ise tarım ve hayvancılık.
Kültürlerinde önemli yer tutan atlarla sıkı bağlarını koruyan Kırım Tatarları, hala gündelik işlerinde bu yük hayvanlarını kullanmaya devam ediyor.
Mahallenin gençleri de boş zamanlarında mahalleyi çevreleyen geniş meralarda at koşturarak vakit geçiriyor.
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