Kırgızistan'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerle kutlanan nevruz için en görkemli etkinlik, başkent Bişkek`teki ana meydanda yapıldı.

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, yaptıkları konuşmalar ile Nevruz Bayramı`nı kutladı.

Etkinlikler dans gösterileri, halk oyunları ve ünlü sanatçıların konserleriyle devam etti.

On iki hayvanlı eski Türk takviminde, gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart gününün yılbaşı olarak kabul edildiği, Türk toplulukları arasında bu günde yeni yıl kutlamalarının yapıldığı kaynaklarda yer alıyor.

Kış mevsiminin sona erip baharın başladığı, tabiatın canlandığı, dirildiği 21 Mart’tı Bahar Bayramı olarak kabul eden Türkler, yüz yıllardır bayrama küs girmemek için bayram öncesinde barışıyor, geleneksel bayram yemeklerini birlikte hazırlıyor.

Nevruz kutlamaları için hazırlanan yiyecekler, bu bayramın Türk toplumlarının ortak geleneği olduğunu gösteren önemli unsurlardan birini oluşturuyor.

Günümüzde Türk cumhuriyetlerinde malzemeleri ve yapılışı aynı olan ancak farklı isimler verilen yiyeceklerden birisi de Kırgızların sümölök dediği Nevruz tatlısı.

Kırgızistan’da Nevruz kutlamasından bir gün önce mezarlıklar ziyaret ediliyor, halk küslük ve dargınlığın sona ermesi için helalleşme adetini gerçekleştiriyor. Daha sonra bir araya toplanan komşular imece usulü bayram yemeği sümölök için hazırlıklara başlıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Çuy Bölgesi`nde müstakil bir evin bahçesinde Kırgız kadın ve erkekler, nevruzun en önemli sembolü olarak kabul edilen sümölök tatlısını pişirmek için bir araya geldi.

Sümölök için yağ, filizlenmiş buğday, kara üzüm, un ve su kullanılıyor. Erkekler, tatlının yanmaması için tabanına erik büyüklüğünde 41 taşın dizildiği kazanın altını 12 saat boyunca yakma görevini üstleniyor. Kadınlarsa malzemeleri sırayla ve kararında kazana katıyor.