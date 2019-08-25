Kırgız Türkleri zafer kutlamalarına renk katıyor

Van`ın Erciş ilçesinden 90 kişilik ekiple Bitlis`in Ahlat ilçesine gelen Kırgız Türkleri, yöresel yemekleri, kıl çadırları, renkli kıyafetleri ve geleneksel ata sporlarıyla Malazgirt Zaferi`nin 948. yıl dönümü kutlamalarına renk katıyor.

Afganistan`ın Pamir Yaylası`ndan 37 yıl önce göç ederek Van`ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi`ne yerleşen Kırgız Türkleri, kutlama etkinliklerinin yapıldığı Çarho mevkisinde stant açtı.

Giysileri, farklı yöresel yemekleri ve geleneksel oyunlarıyla etkinlik alanına gelen vatandaşların ilgi odağı olan Kırgız Türkleri, Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılanlara geleneklerini tanıttı.

Renkli gösterilerin düzenlendiği etkinlik alanına gelen vatandaşlar, hem Kırgız kadınlarının hazırladığı yöresel yemeklerin tadına baktı hem de yöresel giysileriyle fotoğraf çektirdi.