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Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında Türkiye'ye göç eden Kırgız Türkleri, 30 yılı aşkın süredir Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesinde yaşamlarını sürdürüyor.

29.04.2019

Kırgız Türkleri, bulundukları bölgede yaşam tarzları, gelenekleri ve binicilikteki ustalıklarıyla dikkati çekiyor.
Kurdukları oba ve evlerinde eksik etmedikleri, kılıç, yay, ok gibi aletlerle geleneksel kültürlerini yaşatmaya çalışıyor.
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