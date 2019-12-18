Kıran-8 Operasyonu başladı

Bitlis ve Siirt'te, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timinden oluşan 3 bin 480 personelin katılımıyla, "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı.
18.12.2019
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Siirt illerinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli, Jandarma Komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personel ve 232 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının başarıyla devam ettiği ifade edildi.