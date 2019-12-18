Kıran-8 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Siirt illerinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı.