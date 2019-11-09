Kıran-5 Operasyonu 2625 personelin katılımıyla başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır-Muş-Bingöl ara hattındaki Şenyayla bölgesinde başlatılan operasyon, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda Diyarbakır-Muş-Bingöl kırsalında Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu hayata geçirildi.
Operasyona Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2625 personel, 179 operasyonel tim katılıyor.
Kıran Operasyonları
Kıran-1-2-3-4 operasyonlarında 2`si gri kategoride olmak üzere 63 terörist etkisiz hale getirildi, 19 iş birlikçi yakalandı, 68 mağara/sığınak imha edildi.