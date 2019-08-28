Kıran-2 Operasyonu başladı

Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin`in Midyat ilçesinden yönetiyor.

Operasyon, PKK`lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor.

Operasyon kapsamında 3 ilde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel tim görev alıyor.

"Operasyona dün gece itibarıyla başladık"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, dün gece itibarıyla başladığını açıkladı. Çetin "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek. Operasyonlara kesintisiz operasyon mantığı ile devam ediyoruz. Teröristler artık eylem yapamaz hale gelmiştir. Taktiğimiz alan hakimiyetini sağlamak ve teröristlerin aranıp bulunup yok edilmesi. Tamamı yok edilinceye kadar operasyonumuz devam edecek." dedi.