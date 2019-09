Kendisini felçli bırakan atlardan ayrılamıyor

4 yıl boyunca jokeylik yaptığı mesleğinde 10 yarışı birincilikle, birçok yarışı da dereceyle bitiren Arslan, atlara olan sevgisini bir an olsun yitirmedi.

"At aşkı bitmez."

Arslan, geçirdiği kaza sonucunda bir daha sağlığına kavuşamadığını ifade ederek "Adana`da koşu esnasında Dilan adlı bir attan düştüm. Arkadan gelen bir at da üzerime düştü. Belden aşağı felç kaldım. 2012`de ise sol ayağım kangren oldu ve kestiler. Buna rağmen at aşkım devam ediyor. At aşkı bitmez. Biz babadan atçılıkla uğraşıyoruz. Hep atlarla uğraştım, atın sırtında büyüdüm." dedi.