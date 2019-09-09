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Keban Barajı 45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor

Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj olan ve 1974 yılında faaliyete başlayan Keban Barajı'nda bugüne kadar 26 milyar dolar tutarında 260 milyar kilovatsaat enerji üretildi.

09.09.2019

Yapımına 1965 yılında başlanılan 1974`te ilk 4 büyük türbini, 1981`de ise diğer 4 türbini devreye giren Keban Barajı`nda yıllık yaklaşık 6 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştiriliyor.
Baraj aynı zamanda, 1950`lerde Hirfanlı ve Sarıyar barajlarının yapımında tecrübe kazanan Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj.
Barajda, 45 yılda 260 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine 26 milyar dolar katkı sağladı.
Keban Barajı ayrıca, tarımda sulama ve balık üretimiyle de yöredeki vatandaşa önemli katma değer sağlıyor.
Barajın yapılmasıyla Elazığ`ın batı, kuzeydoğu ve doğu istikametinde 125 kilometre uzunluğunda 675 kilometrekare alanda 30 milyar ton kapasiteli dev bir göl oluştu.
Keban Baraj Gölü bu özelliğiyle Türkiye`de yapay göllerde Atatürk Barajı`ndan sonra ikinci, tüm göller baz alındığında ise Van Gölü, Tuz Gölü ve Atatürk Baraj Gölü`nün ardından dördüncü sırada yer alıyor.
Gölün etrafında Elazığ ve çevre illerin halkının faydalandığı eğlence ve mesire yerleri yapılırken, göl üzerinden feribotla Elazığ`ın Ağın, Tunceli`nin Pertek ve Çemişgezek ilçelerine de geçiş yapılıyor.
Fotoğraf: AA
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