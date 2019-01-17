Kazakistan'da uluslararası buz heykelleri yarışması sona erdi

Esil Vali Yardımcısı Nurlan Omarov, yaptığı açıklamada, yarışmada toplam 40 metreküp buzun veya bin 300 buz kerpiçin kullanıldığını, buzların Esil Nehri`nden alındığını söyledi.

Bir takımda usta ve yardımcıları olmak üzere 2-3 kişi çalıştığına işaret eden Omarov, "Böyle bir çapta etkinliği ilk kez düzenliyoruz. Yarışmanın temel amacı şehrimizde buz sanatını geliştirmek." dedi.