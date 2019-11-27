Kayseri'de Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer tatbikatı yapıldı

"Kurumlarımızın da hazırlıklı olduğunu gördük."

Kurumlar arası iş birliğiyle başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti: "Arkadaşlarımız olayın başlangıcıyla birlikte bütün kurumları harekete geçirdi. Bizler bu tatbikatla kurumların böylesi bir afette olay yerine kaç dakikada intikal ettiklerinden olaya müdahale etme sürelerine kadar her şeyi analiz ederek eksikliklerimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Allah göstermesin ama böyle bir olaya hazırlıklı olup olmadığımızı kontrol etmemiz lazım. Bir dahaki sefere gece tatbikatı yapacağız. Yaklaşık 600 arkadaşımız bu olaya müdahale etti. Kurumlarımızın da hazırlıklı olduğunu gördük. Eksikliklerimiz tespit edilirse eğitimlerimizi daha da sıklaştırarak bu olaylardaki kaybımızı minimize edecek her türlü tedbiri alacağız. Emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."