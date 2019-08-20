Kayseri turizminin yeni rotası: Koramaz Vadisi

Koramaz Vadisi, Kayseri`nin Melikgazi ilçesi sınırlarındaki tarihi, kültürel ve doğal birçok mirası bünyesinde barındırıyor.

Ayrıca vadi, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, zürafa fosil yatağı, kağnı yolları ve kuş cenneti Engir Gölü gibi birçok değere ev sahipliği yapıyor.