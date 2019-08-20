Kayseri turizminin yeni rotası: Koramaz Vadisi

Koramaz Vadisi, Kayseri`nin Melikgazi ilçesi sınırlarındaki tarihi, kültürel ve doğal birçok mirası bünyesinde barındırıyor.
Vadi, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin başlattığı tanıtım çalışmalarıyla kentin yeni turizm rotası olma yolunda ilerliyor.
Ayrıca vadi, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, zürafa fosil yatağı, kağnı yolları ve kuş cenneti Engir Gölü gibi birçok değere ev sahipliği yapıyor.
Koramaz Vadisi`nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Aday Listesi`ne girmesi için çalışmalar devam ediyor.