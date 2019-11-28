Kayseri Kalesi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan tarihi Kayseri Kalesi adeta açık hava müzesi konumunda. Restorasyonu tamamlanan müzede bin 789 eser sergileniyor.
28.11.2019
Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonunun ardından Kültür Sanat Merkezi`ne dönüştürüldü.
Çalışmaların sona gelmesiyle Kayseri Kalesi´ne modern bir müze kazandırmış oldu.
Müzede, M.Ö. 5 bin 500 yılından Osmanlı dönemi sonlarına kadar geniş bir tarih aralığından günümüze kalan bin 789 eser yer alıyor.
Son derece modern bir ortamda sergilenen bu önemli eserler ziyaretçilerini bekliyor.
Kayseri Müzesi, pazartesi günleri hariç her gün gezilebiliyor.
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