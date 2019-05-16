Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Trabzon il sınırında `dünyanın en tehlikeli yolu` seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı`yı arama çalışmaları sürüyor.

Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabısının teki bulunan gazeteci için bölgede AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçların yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.