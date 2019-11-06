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Kayağın merkezi Palandöken yeni sezonda cıvıl cıvıl olacak

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezonda hizmete girecek 5 yıldızlı oteli, 9 bungalov evi ve uzatılan kayak pistlerinin yanı sıra konserleri ve organizasyonlarıyla kayakseverleri ağırlamaya hazır.

06.11.2019

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı binlerce kayaksevere ev sahipliği yapıyor.
Kolay ulaşımı ve rahat konaklama imkanlarının yanında birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezinde yerli turistler başta olmak üzere İran, Gürcistan, Rusya, Polonya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlere tatil imkanı sunuyor.
Gondol, kızak, snowboard, gece kayağı ve kayakla kaymanın keyfinin yaşayan tatilciler, şehir merkezine yakınlığı nedeniyle cağ kebabı ve kadayıf dolması gibi yöresel yemekleri tadıp tarihi mekanları gezme fırsatı da yakalıyor.
Bu kapsamda Erzurum Valiliği himayesinde yapımı tamamlanan 5 yıldızlı otel ve 9 bungalov ev, yeni sezonda misafirlerini ağırlayacak.
Toplam 150 yatakla konuklarına hizmet verecek otel ve bungalov evlerin yanı sıra valilik ve büyükşehir belediyesince yapımı tamamlanan ekstra pistler sayesinde turistler daha konforlu bir tatile kavuşacak.
Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezonda düzenlenecek konserler ve yapılacak organizasyonlarla da konuklarına keyifli zamanlar yaşatacak.
Fotoğraf: AA
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