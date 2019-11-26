Kayağın merkezi Palandöken misafirlerini yapay buz parkıyla cezbedecek

Kentte Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, Alpin Doğa Sporları Kulüp Başkanı Mustafa Tekin ve Yıldırım Beyazıt Öztürk ile bir grup dağcı, Palandöken Kayak Merkezi`nin güney pistinin alt noktasında yetkililerce taş düşmesini önlemesi için beton çekilen alanı "Buz Parkı" yapmak için bir süre önce Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüştü.

"Türkiye`nin en iyi buz tırmanıcıları burada tırmanış yapacak"

Buz parkını doğal olmayan şartlarda yaptıklarını için yapay olarak tabir ettiklerini aktaran Tekin, şöyle devam etti: "Türkiye`de buz tırmanışı yapılan yerler var ama burası hem yapay hem de kayak merkezinin içinde olması, ulaşımın da çok rahat sağlanması açısından Türkiye`de ilk olma özelliği taşıyor. Burada 15-20 metre aralığında değişik zorluk derecesine göre parkurlar var. Burası üst düzey tırmanıcılar tarafından teyit edildikten sonra uluslararası standartlarda hizmet verecek. 10-12 Ocak tarihlerinde yapacağımız Palandöken Outdoor Doğa Sporları Festivalinde Türkiye`nin en iyi buz tırmanıcıları burada tırmanış yapacak. "