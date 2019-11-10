Kaya tırmanışçıları rotasını Diyarbakır'a çevirdi

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Sarp kayalıklara, kaynak suyuna ve doğal güzelliklere sahip Diyarbakır`ın Çermik ilçesi, hayata geçirilen projeyle kaya tırmanışçılarına ev sahipliği yaptı.

İlçe turizmini canlandırmak isteyen Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, Sinek Çayı`nın potansiyelini göz önünde bulundurarak, kamp, mesire alanı ve yüzme alanlarının bulunacağı bir kanyon projesi hazırlamak üzere Karacadağ Kalkınma Ajansından teknik destek aldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ile yapılan görüşmede "bölgenin kaya tırmanışı açısından önemli potansiyelinin bulunduğunun" belirtilmesi üzerine, dağcı ve sporculara yönelik organizasyon düzenlendi.

Ülkenin farklı illerinden gelen sporcuların aldığı 4 günlük eğitimin ardından, sarp kayalıkların bulunduğu Sinek Çayı bölgesinde tırmanışa elverişli 15 rota belirlendi.

Sporcuların kaya tırmanışı yaptığı ilçede, rota sayısının artırılarak, iyi bir tanıtımla hem doğa turizmine katkı sağlanması hem de dağcılık alanında milli sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor.