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Parçalı Bulutlu

Kaya oluşumlarıyla Kapadokya'yı andıran Soğanlı Vadisi

Kayseri'de bulunan Soğanlı Vadisi, güvercinlik, barınak, mağara, kilise, manastır ve peribacalarından oluşan ilginç kaya oluşumlarıyla dikkat çekiyor.

21.09.2019

Peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, manastırları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Soğanlı Vadisi, Kayseri`nin Yeşilhisar ilçesinde bulunuyor.
Vadi, birinci derece hem doğal hem de arkeolojik sit alanı. Aynı zamanda 25 kilometre uzunluğunda.
Soğanlı Vadisi, Hristiyanlığın Kapadokya`daki eski merkezlerinden biri durumunda.
Bölgede Roma, Bizans dönemine ait manastır ve kiliseler var.
Karabaş, Kubbeli, Yılanlı, Tokalı, Tahtalı ve Geyikli gibi kaya oyma kiliselerin duvarlarında Hazreti İsa ve havarileri ile İncil`den sahnelerin yer aldığı freskler bulunuyor.
Kapadokya`nın minyatürü olarak tarif edilen vadi, önceden yılda yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyordu.
Ancak zamanla bazı tur organizasyonlarından çıkarılmasının da etkisiyle canlılığını yitirdi.
Doğa harikası olan bölgenin eski hareketliliğini kazanması bekleniyor.
Fotoğraf: AA
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