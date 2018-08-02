Kavurucu sıcakta "acı" telaş

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerden Şanlıurfa`da, yöre halkının vazgeçilmezi isot (pul biber), kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli sürecin ardından hazırlanarak tezgahlardaki yerini alıyor. Biberler, Sırrın bölgesinde daha çok kadın ve çocuklar tarafından ev veya bahçelerde yıkandıktan sonra sap ve çöplerinden arındırılıyor. Kavurucu sıcağa biberlerin acılığı da eklenince çalışanları bir hayli yoran işlemde, biberler elle parçalandıktan sonra makineden geçirilip naylonların üzerinde bir süre bekletiliyor.