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Katar'dan Afrika'da su kuyusu açma kampanyası
Katar Hayır Kurumu, başlattığı kampanyayla 5 Afrika ülkesinde 1 ay içinde 150 su kuyusu açtı.
Etiketler:
su kuyusu
,
katar hayır kurumu
,
Katar
,
Afrika
Kategori :
Dünya
Tarih : 04.09.2018
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