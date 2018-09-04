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Katar'dan Afrika'da su kuyusu açma kampanyası

Katar Hayır Kurumu, başlattığı kampanyayla 5 Afrika ülkesinde 1 ay içinde 150 su kuyusu açtı.

Etiketler: su kuyusu, katar hayır kurumu, Katar, Afrika
Kategori : Dünya
Tarih : 04.09.2018
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