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Katalan göstericiler Barcelona sokaklarını ateşe verdi

Barcelona'da, İspanya Yüksek Mahkemesinin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararları protesto edildi.

16.10.2019

12 Katalan siyasetçi, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanıyordu.
Bu siyasetçilerden 9`una 9 ila 13 yıl hapis cezası verildi.
İspanya Yüksek Mahkemesinin bu kararı, Barcelona sokaklarını karıştırdı.
Protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.
Protestocular, kartonları ve çöp konteynerlerini yaktı.
Polislere işaret ışığı, teneke ve taş attılar.
Polis ekipleri ise, protestoculara coplarla ve plastik mermilerle karşılık verdi.
Fotoğraf: Reuters
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