Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu

Fotoğrafçı Mehmet Şenol, yaptığı açıklamada, yavru flamingoyu uzun süre gözlemleyerek fotoğrafladıklarını belirterek, "Daha önce Doğu Karadeniz civarında görülen flamingoların, Kastamonu ve civar illerde herhangi bir kaydı bulunmuyordu ancak bugün kuş fotoğrafçıları olarak bir ilke şahit olduk. Göç yolundaki sürüsünden ayrıldığını ya da başka nedenlerle sürüsünden koptuğunu düşündüğümüz yavru flamingo, ziyaretiyle bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.