Kastamonu karameline İtalyan ilgisi

Kılıçdaroğlu: İntikam almak için verilen bu karar doğru değil

Antalya merkezli bir maden şirketinin Kastamonu`daki gri mermer ocağından çıkan ve renginden dolayı "Kastamonu karameli" adı verilen mermer İtalya`ya ihraç ediliyor.

Türkiye`nin bazı illerindeki maden ocaklarından çıkarılan 2 bin 200 blok mermerin yer aldığı "Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı"nda sergilenen "Kastamonu karameli", renginden dolayı yoğun ilgi gördü.

Antalya merkezli Bengi Mermercilik`in Kastamonu`daki gri mermer ocağında bu yıl çıkarılmaya başlanan mermeri gören yerli ve yabancı katılımcılar, cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

Yeni bir cins olmasına karşı özellikle İtalyanlardan yoğun ilgi gören mermerin üretim ve ihracatının artırılması hedefleniyor.

Şirketin satış ve pazarlama sorumlusu Haluk Tozoğlu, firmanın 2011 yılında Antalya`da kurulduğunu söyledi.

Tozoğlu, Çin, Malezya, Hindistan, İtalya ve Endonezya gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir noktasına yılda 20 bin tonluk dış satım yaptıklarını anlatarak, "Kastamonu`da gri mermer ocağımız var. Grinin arasından sürpriz olarak bu taşımız çıktı. Renginden dolayı adını `karamel` koyduk." dedi.

"Kastamonu karameli"ni bu sene çıkarmaya başladıklarını anlatan Tozoğlu, bunun Türkiye`de çok nadir bulunan bir cins olduğunu dile getirdi.