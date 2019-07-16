Kasetler çoktan tarih olsa da mesleğini bırakmadı

Cumhuriyet Caddesi Dönenler Meydanı`ndaki dükkanında uzun yıllardır kaset satan 72 yaşındaki Uçak, elindeki binlerce kasetle mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Uçak, teknolojinin baş döndürücü hızdaki gelişmesiyle yerini CD, DVD, flash bellek, hafıza kartı, akıllı telefon ve internete bırakan kasetçiliğe mesleğini çok sevdiği için devam ediyor.

Geçmişte bazı mahalli sanatçıların kaset yapımcılığını da üstlenen Uçak, piyasaya çıktığı dönemlere damgasını vuran sanatçılara ait kasetleri dükkanındaki raflara itinayla dizerek müşterilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Şükrü Uçak, Kütahya`da memur olarak çalışırken 1981 yılında dükkan açarak kasetçiliğe başladığını söyledi.

"Bu işe ilk başladığım zaman plaklar da vardı." Müziği çok sevdiğini belirten Uçak, "Birkaç büyüğüm sayesinde bu sektöre girdim. Bu işe ilk başladığım zaman plaklar da vardı. Süreç içinde yerel sanatçılarımızın albümlerini yapmaya başladım. Süleyman Oruç, Zeynel Sağ, Şahin Çağlar gibi sanatçıların albümlerini yaptım. Bu işte başarılı da olduk. Ege Bölgesi`nde ve İstanbul piyasasında tanınır olduk." dedi.

Uçak, teknolojinin gelişmesiyle kasetçilik mesleğinin de yok olmaya yüz tuttuğunu vurguladı.

"Kaset dönemi CD`den uzun sürdü" Kaset döneminin CD`ye göre daha uzun sürdüğünü dile getiren Uçak, şunları kaydetti: "Şu anda müzik, flash bellek, hafıza kartlarına girdi. Şimdiki nesil cep telefonuyla müziğe, filme, her şeye ulaşabiliyor. Bu sektör bitti zaten, son demlerini yaşıyor. Eskiden günde en az 15-20 kişi kaset alırken şimdilerde ayda yılda biri kaset soruyor. Esasında bu işi bırakmak istiyorum ama elimde binlerce kaset var, bunlar çöpe gitsin istemiyorum. Bu yüzden de devam ediyorum. Yani bu işi bırakmak istiyorum ama iş beni bırakmıyor."