Kas hastası genç kız umutlarını tuvali ve kalemiyle yaşatıyor

O döneme kadar ailesinin yanından hiç ayrılmadığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Annem bana hep `yaka gülüm` der. Yakasından hiç ayrılmadım işin doğrusu ama yoğun bakımda hastalık nedeniyle maalesef ayrılmak zorunda kaldık. Bu sebeple psikolojik olarak bu süreçte zorluk çektim. Can sıkıntımı da sürekli dile getirdiğim için annem bir gün kantinden bana kuru boya ile küçük bir resim defteri almış. Sonrasında okuduğum kitaptaki bir karakteri çizmeyi denedim. Aynısı olunca ve güzel tepkiler alınca resim yapmaya başladım."

Resim yapmaya içinden geldiği zaman başladığını aktaran Yılmaz, "Çünkü zorlama bir resim bitmiyor. Her resmin bir hikayesi var ama ben çok kuş çizerim. Çünkü kuşlar bana özgürlüğü anımsatıyor. Bazen kuşların kanadında gezdiğimi hayal ediyorum. Bazen gagasında yavrusuna yem götürüşünün merhametini hissediyorum. En önemlisi resim yaparken kendimi resmin içinde hissediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yazarlık çalışmalarına da değinen Yılmaz, ilk kitabı olan "Umut Işığı"nı 16 yaşındayken kaleme aldığını kaydetti. "Umut Işığı"nı yazarken farklı düşünceler içinde olduğunu anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazarken şunu düşündüm; dünya hepimiz için aynı ama hepimizin hayatında mutlaka farklılıklar yer alıyor. Benim hayatımdaki farklılık da sağlık yönünden oldu. Ben nefes almak ve yürümek için ömrüm boyunca mücadele ettim. Hala da mücadele ediyorum. Maalesef bu hastalığın tedavisi yok ve ölümcül bir hastalık olduğu biliniyor fakat ne olursa olsun yolumuzu bulabileceğimize inanıyorum. Kitabı da bu yüzden yazdım. Ben bunları yaşadım ama bir başkası yaşamamış olabilir. Yaşamadan anlayabilmeyi hedefledim. Yoğun bakımda yaşadıklarımı derledim. Sağlık ve en önemlisi inanca yönelik bazı konulardan bahsettim. Çünkü Allah`a olan inancım benim her zaman dik durabilmemi sağladı. Her şeyin bir sebebi olduğunu bilmek ve her karanlığın ardından bir güneşin doğduğunun farkına varabilmek benim kırılma noktam oldu. Bu yüzden insanların bunları yaşamadan, nefes alabiliyorken nefes alamıyor olabilmeyi düşünmelerini sağlamaktı. Belki ufak bir şükür ve hamdetmelerine sebep olabilmekti. Şu anda bir roman yazıyorum. Umut ediyorum ki bir yayıneviyle daha büyük bir kitleye kitaplarımı ulaştırabilirim."