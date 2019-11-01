Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Bolu`ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı`nın 1850 ila 2 bin 200 metre rakım kuşağında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi`nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.