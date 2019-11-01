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Kuvvetli Sağanak Yağışlı

Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’ya sezonun ilk karı yağdı.

01.11.2019

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’ya mevsimin ilk karı düştü.
Bolu`ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı`nın 1850 ila 2 bin 200 metre rakım kuşağında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi`nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.
Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya’da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.
Fotoğraf: AA
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