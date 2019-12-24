Kartalkaya'da kar yağışı

Köroğlu Dağları`nın zirvesinde yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilciler, aralıklarla etkili olan kar yağışı altında, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkardı.