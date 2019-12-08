Kartalkaya yeni sezona hazır

Bolu’da 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları`nın zirvesinde yer alan Kartalkaya`da bulunan oteller yeni sezon için hazır.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya`da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otel, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte yenileme ve bakım çalışmalarını tamamladı.