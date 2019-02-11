Kartal'da riskli binanın yıkımı sürüyor

Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan tanınan Yunus Apartmanı`nın dün ara verilen yıkım işlemlerine tekrar başlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8`inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.
Bu kapsamda dün başlanan Yunus Apartmanı`nın yıkım işlemlerine akşam saatlerinde ara verilmişti.
Vatandaşlar çalışmaları izledi.