Kartal'da bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kurtarıldı

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Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak`ta bulunan 6 katlı bir bina çöktü.

Çöken binada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralı kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Çöken binada oturanların olduğu belirtildi.

Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.

Bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın talimatıyla olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Bakan Kurum ve Soylu, önceliklerinin enkaz altındaki vatandaşların sağ salim çıkarmak olduğunu söyledi.

Soylu ve Kurum kriz masasından ayrılarak 2. kez enkaz alanına geldi.

Soylu ve Kurum, evlerinden tahliye edilenler ve yakınlarından haber alamayan vatandaşlarla da bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu ve Kurum daha sonra yıkılma tehlikesi bulunan diğer binayı da inceledi.

İncelemeler sırasında AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Soylu ve Kurum`a eşlik etti.

Gün içerisinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de kurtarıldığı haberi geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geç saatlerde olay yerinden yaptığı açıklamada ise çöken binanın enkazından 1`i ağır 4 kişinin daha kurtarıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, çöken binanın yakınındaki 7 bina emniyet amaçlı boşaltıldığını, 5 ayrı noktada kurtarma operasyonun sürdüğünü duyurdu.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına AFAD`ın eğitimli köpekleri de katıldı.