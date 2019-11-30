Doğu'da kar yağışı etkili oldu

Kars Kars`ın Sarıkamış ilçesinde dün başlayan ve aralıklara devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kars Kars Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de şehirler arası yollarda çalışma yaptı.

Kars Sabah erken saatlerde okula giden öğrenciler de kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

Kars Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi`nde 15 santimetre ölçüldü.

Kars Vatandaşlar, evlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kars Çocuklar da kardan adam yapıp kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Kars

Kars

Kars

Kars

Kars

Kars

Kars

Kars

Kars

Kars

Tunceli Tunceli`nin Ovacık ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tunceli Kar yağışıyla araçlar, ağaçlar ve çatıların karla kaplandığı ilçede, mahalle ve sokaklarda biriken kar nedeniyle yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Tunceli Aralıklı yağışın etkili olduğu ilçede, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Tunceli Beyaz örtü yüzünden sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken, yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayan bazı besiciler, kışı geçirmek üzere koyun sürülerini kamyonlara yükleyip çevre il ve ilçelerdeki kışlaklara götürmeye başladı.

Tunceli Öte yandan Ovacık Belediyesi, Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği ve Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

Tunceli

Tunceli

Tunceli

Tunceli

Ağrı Ağrı`nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Ağrı Kentte etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çevre yolundaki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı Okula gitmek için sabah evden çıkan öğrenci ve vatandaşlar, kara hazırlıksız yakalandı.

Ağrı Kar yağışıyla araçlar ve ağaçların beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu.

Ağrı Yüksek kesimlerde bulunan köylerdeki çocuklar da kar topu oynayıp gönüllerince eğlendi.

Ağrı Eleşkirt ilçesinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Ağrı

Ağrı

Ağrı

Ağrı

Van Van`da etkili olan kar nedeniyle 7 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Yağışın etkili olduğu Başkale ilçe merkezi beyaza bürüdü.

Van Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 20, ilçe merkezinde de 10 santimetreye ulaştı.

Van

Van

Van

Van