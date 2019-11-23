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Parçalı Bulutlu

Kars'ta ilk defa drone gören çocukların mutluluğu

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki öğrencilere hediye götüren gönüllü ekibin çekim için havalandırdığı "drone"u gören çocukların yaşadığı mutluluk renkli görüntülere sahne oldu.

23.11.2019

Karaurgan Köyü`ne giden bir grup gönüllü, köy çocuklarına bot, oyuncak gibi hediyeleri dağıttığı sırada, bu anları kayda almak için drone havalandırdı.
Çocuklar onlar için gelen hediyeleri bırakıp meraklı ve şaşkın bakışlarla peşinden koştukları cihazı yakalamaya çalıştı. Çocukların büyük sevinçle drone kovalaması çevredekileri gülümsetti.
Fotoğraf: AA
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