Karlı dağlarda yem arayan yaban keçileri görüntülendi

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Kiğı ve Yedisu ilçeleri arasındaki 24 bin 858 hektar alandan oluşan saha, nesli tehlike altında olan dağ keçileri için uygun yaşam ortamına sahip.

"Yem bulmakta sıkıntı yaşıyor." Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, av ve yaban hayvanları ile yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, av hayvanlarının yaşama ortamı için iyileştirici tedbirler alınması, gerektiğinde özel avlanmanın yapılabilmesi amacıyla koruma altına alınan, "Kiğı Şeytan Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak ilan edilen bölgede yaşayan keçiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yem bulmakta sıkıntı yaşıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı yüksek dağlık kesimde yem bulmakta güçlük çeken keçiler, sürüler halinde kar kalınlığının nispeten daha düşük sevilerde bulunduğu aşağı bölgelere ilerliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğünce de yaşam alanlarına bırakılan yem ve meşe filizleri ile karınlarını doyuran keçiler, vahşi hayvanlardan ve kaçak avcılardan korunmak amacıyla sarp kayalıklara sığınıyor.

Yaban hayatı açısından oldukça zengin olan alandaki sarp kayalıklar, vadiler ve dağlık kesimler, keçiler dışında ayı popülasyonları ile birçok memeli ve kanatlı hayvan türlerini barındırıyor.

Kiğı Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ercüment Okşar, yaptığı açıklamada, insanların her zaman doğaya ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle de yaban hayatının korunması gerektiğini söyledi.

"Bölgemizde bine yakın hayvan varlığı var." "Tahmini olarak bölgemizde bine yakın hayvan varlığı var" diyen Okşar, şunları kaydetti: "Kış şartları ağır geçti ve doğadaki hayvanlar yem bulmakta zorluk çekti. Bu nedenle yemleme yapıldı. Her türlü doğa şartlarında bu hayvanları yaşatmaya ve korumaya çalışıyoruz. Kiğı bölgesinde yaşayan yaban keçilerinin en büyük düşmanı insanlar. Bunun önüne geçersek, en büyük düşman olan kaçak avcılıktan onları korumuş oluruz. Bunun dışında vahşi hayvanlar da keçilerin düşmanı. Görevimizi yaparsak bölgede hayvan neslinin çoğaldığını, popülasyonunun arttığını göreceğiz."

Okşar, çengel boynuzlu dağ keçisinin zirvelerden hiç inmediğini, yaban keçisinin ise otlamak için dere kenarlarına kadar indiğini aktardı.