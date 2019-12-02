Karla kaplanan Çıldır'da kartpostallık görüntüler oluştu

Özellikle kışın çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan iki kent arasındaki Çıldır Gölü`nün etrafı beyaza büründü.

Yörede etkili olan kış mevsiminin ilk karı ile görsel şölen sunan Çıldır Gölü ve çevresi, ziyaretçilerini büyülüyor. Gölün Ardahan kesimindeki Akçakale köyünde oturan vatandaşlardan Yusuf Özer, Çıldır Gölü`nün kışın başka bir güzelliğe büründüğünü dile getirerek, yerli ve yabancı turistleri bu güzelliği görmeye davet etti.