Karatenin Çınarları

Karatenin kendisine uygun bir branş olduğunu düşünerek tercih yaptığını anlatan Cengiz Çınar, "Hiçbir zaman aileme baskı yapmadım. Ama çocuklarım gözlerini açtıklarından bu yana spor salonundalar. Orada büyüdüler. Çocuklarımın, her zaman `Biz ne zaman karateci olduk bilmeyiz` şeklinde söylemleri vardır. 3-4 yaşından bu yana ufak ufak tekme ve yumruk atmaya başladılar. Onlar da artık bu branşı benimsediler. İkisi de milli takım seviyesinde yarıştılar. Türkiye ve Balkan Şampiyonlukları var." ifadelerini kullandı.

İş tarafından bakınca karateci bir aileye sahip olmanın iyi olduğunu anlatan baba Çınar, "Yıllardır milli takımda görev yapıyorum. Milli takımın her kategorisinde antrenörlük yaptım. Ben olmasam aile fertlerim derse giriyorlar. Böyle birbirimizi tamamlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

"Başörtüsü yasağı olmasaydı sporcu olarak devam ederdim." diyen Sema Çınar, "Yarışmış olmayı çok isterdim. Türkiye`de, Avrupa`da ve dünyada derecelerim olsaydı... Her zaman bu içimde kaldı. Çok isterdim. Bu duyguyu çocuklarımda ve eşimde yaşıyorum. Artık geçti." diyerek sitemkar bir şekilde duygularını paylaştı.

"Karateyi seçtiğim için mutluyum."

Karateyi seçtiği için hiç pişmanlık duymadığını belirten Enes sözlerine şöyle devam etti: "Karateyi seçtiğim için mutluyum. Vücudumun elverdiği sürece müsabık olarak devam etmeyi hedefliyorum. Karateci ailenin içinde olmak güzel bir duygu. Aklıma takılanları antrenörüm, aynı zamanda babam olduğu için sorabiliyorum. Elimizin altında bir salon var. İstediğimiz her saatte antrenman yapabiliyoruz. Bunlar her zaman bizim artılarımızdı. Karatenin benim hayatımı çok güzel bir şekilde etkilediğini düşünüyorum. Çünkü karate yaparak göremeyeceğim yerleri gördüm. Yurt içi ve yurt dışında farklı turnuvalara gidiyoruz. Milli takımın parçası oluyorsun. Ülkeni temsil ediyorsun. Bu çok güzel. Aynı şekilde öz güvenin gelişiyor. Binlerce kişinin olduğu bir salonda herkesin seni izlemesi çok güzel bir duygu. Aynı zamanda sağlıklı bir bedene sahip oluyorsun. Kültürel ve her açıdan insanı geliştirdiğini düşünüyorum."